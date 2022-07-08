У Фулхэма снова проблемы с трансфером Соломона из Шахтера

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон успешно прошел медицинское тестирование, необходимое для перехода в «Фулхэм».

Английский клуб, который ранее был готов заплатить «горнякам» за полноценный трансфер полузащитника, в итоге решил воспользоваться циркуляром ФИФА и подписать Соломона на условиях аренды, вследствие приостановки действия контракта между футболистом и украинским клубом.

Однако «Фулхэм» в этой ситуации столкнулся с очередной проблемой. Дело в том, что ФИФА при таких переходах разрешает регистрировать новичков лишь с 1 августа, а до этой даты Соломон де-юре не будет игроком лондонской команды.

В «Фулхэме» прорабатывают возможности по поиску выхода из ситуации. В частности, рассматривается вариант со внешней страховкой, которая, вероятно, позволит израильтянину тренироваться и готовиться к новому сезону в стане «дачников».

Примечательно, что «Шахтер» и «Фулхэм» впервые договорились по трансферу Соломона еще в мае, но затем между клубами возникли проблемы и сделка де-факто сорвалась. Израильтянина сватали в «Торино» и другие клубы, но в итоге он все-таки настаивает на переезде в Англию.