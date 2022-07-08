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  4. Михаил ФИЛИМА: «Не могу остаться в стороне ситуации вокруг Зукина»
Теннис в Украине
08 июля 2022, 12:27 |
472
1

Михаил ФИЛИМА: «Не могу остаться в стороне ситуации вокруг Зукина»

Капитан сборной Украины поделился своим мнением

08 июля 2022, 12:27 |
472
1
Михаил ФИЛИМА: «Не могу остаться в стороне ситуации вокруг Зукина»
btu.org.ua. Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима поделился своим мнением по поводу конфликта вокруг Михаила Зукина, вице-президента Федерации тенниса Украины:

«В течение длительного времени я возглавлял мужскую, а затем женскую взрослые национальные сборные. Поэтому могу считать, что в достаточной степени владею объективной информацией. Именно поэтому не могу остаться в стороне.

Я глубоко обеспокоен и разочарован этой ситуацией, возникшей после обнародования письма некоторых украинских теннисистов-профессионалов. Уверен, что многие недоразумения и претензии можно и необходимо решать путем диалога, дискуссий и обсуждений, не вынося это в публичную плоскость. Сделать все возможное, чтобы разрешить конфликтную ситуацию во благо общих интересов. Считаю, что сейчас в крайне тяжелое время для нашей страны не нужно выяснять отношения, привлекая общественность, которая сейчас и так переживает много стрессов и переживаний.

В свою очередь, хочу сказать, в период моего капитанства женской сборной, последнее слово было за мной относительно состава команды. Я говорил руководству Федерации, кого я хотел бы видеть в составе сборной команды, и после этого велись переговоры с игроками. Безусловно, иногда не достигалось консенсуса, как в финансовых вопросах, так и в организационных. Надеюсь, мы все сможем выйти из этой сложной ситуации мирными и переговорными действиями».

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Михаил Филима Евгений Зукин женская сборная Украины по теннису
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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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yan2018
Ну конечно, почти все ведущие теннисисты подписали и все они не правы. Если со Свитолиной в лучшие ее годы не договаривались и проигрывали. Деньги придерживают и прикрываются войной. Федерация  - в такое тяжелое время поработайте без зарплаты. Запасы у вас наверняка есть.
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