Конкурент Малиновскому? Аталанта отдала большие деньги за хавбека

«Аталанта» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Салернитаны» Эдерсона. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 21 миллион евро. Эдерсон выступал за «Салернитану» с января текущего года. На его счету 2 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А.

Ранее «Аталанта» отправила в аренду в «Монцу» Маттео Пессину.