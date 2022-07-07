Италия07 июля 2022, 17:39 |
719
1
Конкурент Малиновскому? Аталанта отдала большие деньги за хавбека
Бразилец Эдерсон покидает «Салернитану»
07 июля 2022, 17:39 |
719
1
«Аталанта» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Салернитаны» Эдерсона. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан до лета 2026 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 21 миллион евро. Эдерсон выступал за «Салернитану» с января текущего года. На его счету 2 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А.
Ранее «Аталанта» отправила в аренду в «Монцу» Маттео Пессину.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 июля 2022, 10:55 1
Вероятно, до августа Даяну на корте мы не увидим
Футбол | 07 июля 2022, 13:40 0
В прошлом сезона мюнхенцы играли в гостях в черном комплекте
Футбол | 06.07.2022, 18:27
Война | 07.07.2022, 07:40
Футбол | 06.07.2022, 19:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Сегодня , Эдерсон, Малиновскому не конкурент. Дай Бог, чтобы онистали хорошими партнерами.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2022, 21:13
06.07.2022, 17:17 1
05.07.2022, 21:40
05.07.2022, 17:05 18
06.07.2022, 21:00 3
06.07.2022, 06:50
06.07.2022, 14:34 10
06.07.2022, 17:02 2