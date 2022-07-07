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  4. Конкурент Малиновскому? Аталанта отдала большие деньги за хавбека
Италия
07 июля 2022, 17:39 |
719
1

Конкурент Малиновскому? Аталанта отдала большие деньги за хавбека

Бразилец Эдерсон покидает «Салернитану»

07 июля 2022, 17:39 |
719
1
Конкурент Малиновскому? Аталанта отдала большие деньги за хавбека
ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Салернитаны» Эдерсона. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 21 миллион евро. Эдерсон выступал за «Салернитану» с января текущего года. На его счету 2 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А.

Ранее «Аталанта» отправила в аренду в «Монцу» Маттео Пессину.

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Источник ФК Аталанта Бергамо
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Борис Велев
Сегодня , Эдерсон, Малиновскому не  конкурент.  Дай   Бог,  чтобы  онистали  хорошими партнерами.   
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