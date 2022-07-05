Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского
Маттео Пессина проведет следующий сезон в «Монце»
Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина близок к переходу в стан новичка Серии А. Итальянец перейдет в аренду в «Монцу».
По окончанию арендного договора «Монца» сможет выкупить 25-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
Сам Пессина является воспитанником «Монцы». Футболист 7 лет числился в молодежной академии клуба, после чего провел один сезон в третьем по силе дивизиону Италии
В прошлом сезоне Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту».
Напомним, в составе «Аталанты» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, которого «сватают» в «Ювентус».
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