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  4. Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского
Италия
05 июля 2022, 09:54 | Обновлено 05 июля 2022, 11:19
969
0

Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского

Маттео Пессина проведет следующий сезон в «Монце»

05 июля 2022, 09:54 | Обновлено 05 июля 2022, 11:19
969
0
Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Пессина

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина близок к переходу в стан новичка Серии А. Итальянец перейдет в аренду в «Монцу».

По окончанию арендного договора «Монца» сможет выкупить 25-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Сам Пессина является воспитанником «Монцы». Футболист 7 лет числился в молодежной академии клуба, после чего провел один сезон в третьем по силе дивизиону Италии

В прошлом сезоне Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту».

Напомним, в составе «Аталанты» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, которого «сватают» в «Ювентус».

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Маттео Пессина Монца Аталанта Руслан Малиновский трансферы трансферы Серии A
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Источник Сайт журналиста Ди Марцио
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