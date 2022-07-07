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  4. Богдан САРНАВСКИЙ: «Вернидуб умеет добиваться серьезных целей»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 05:31 | Обновлено 07 июля 2022, 05:32
27
1

Богдан САРНАВСКИЙ: «Вернидуб умеет добиваться серьезных целей»

Голкипер «Кривбасса» подписал полноценный контракт с криворожским клубом

07 июля 2022, 05:31 | Обновлено 07 июля 2022, 05:32
27
1
Богдан САРНАВСКИЙ: «Вернидуб умеет добиваться серьезных целей»
ФК Кривбасс

Вратарь криворожского «Кривбасса» Богдан Сарнавский рассказал о подписании полноценного контракта с «красно-белыми».

– В «Кривбассе» меня все устраивает. Здесь есть все условия для моего профессионального развития и прогресса. Также есть прекрасный тренер вратарей (Тарас Гребенюк), всегда во всем поможет и подскажет. Тем более, «Кривбасс» возглавил амбициозный главный тренер – Юрий Вернидуб. У нас с клубом схожие цели: только самые высокие места в чемпионате и серьезные задачи. Потому мне все подходит.

- Какими были первые мысли, когда узнал, что команду возглавит Юрий Вернидуб?
– Сто процентов: «Кривбасс» от этого назначения только выиграет. И футболисты, и руководство, и персонал. Юрий Николаевич умеет добиваться серьезных целей, что неоднократно доказывал.

- Есть ли какие-либо изменения в твоей работе на тренировках?
- У нас свой островок, как говорится. Тренер вратарей не изменился, поэтому работаем по плану, без изменений. Готовимся к серьезному сезону и будем радовать наших болельщиков в это тяжелое для Украины время. С моей стороны, это игра «на ноль».

– Амбиции «Кривбасса» говорят сами за себя. Чего лично ты ждешь от нового сезона, ведь он будет необычным? В том числе многие легионеры покинули свои украинские клубы.
- Не вижу проблемы в том, что почти все легионеры уехали из Украины из-за военной агрессии орков. Полагаю, иностранные игроки не играли такую ​​важную роль в нашем футболе. Возможно, качественные легионеры были только в составе грандов. В других командах кадровые изменения будут не очень значительными. Что касается чемпионата, то его уровень выровняется. Тем интереснее будет каждый матч. Украинский футбол от этого только выиграет, потому что будут играть наши футболисты. Сборная Украины также от этого только выиграет, да и уровень УПЛ станет только выше.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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aleks8-48
Не завидую Кривбассу. Неуверенная игра Сарнавского в своё время опустила Днепр-1 на последнее место.Многие это забыли,в памяти осталось только то,что ГТ был Михайленко.
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