Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист

43-летний Роберто Де Дзерби покидает пост главного тренера «Шахтера», сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Де Дзерби уже расторг контракт с «горняками», который действовал до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби, покинув «Шахтер», возьмет творческий отпуск и какое-то время будет отказываться от поступающих ему предложений.

Что касается «Шахтера», то, согласно последней информации, донецкую команду возглавит хорват Игор Йовичевич, работавший ранее коучем «Днепра-1».