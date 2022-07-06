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  4. Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 21:51 | Обновлено 06 июля 2022, 22:22
645
0

Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист

Место для Игора Йовичевича расчищено?

06 июля 2022, 21:51 | Обновлено 06 июля 2022, 22:22
645
0
Де Дзерби расторг контракт с Шахтером – итальянский журналист
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

43-летний Роберто Де Дзерби покидает пост главного тренера «Шахтера», сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Де Дзерби уже расторг контракт с «горняками», который действовал до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби, покинув «Шахтер», возьмет творческий отпуск и какое-то время будет отказываться от поступающих ему предложений.

Что касается «Шахтера», то, согласно последней информации, донецкую команду возглавит хорват Игор Йовичевич, работавший ранее коучем «Днепра-1».

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Источник gianlucadimarzio.com
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