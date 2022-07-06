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  4. МЕДВЕДЕВ: «Такие письма вредят! Зукин не влияет на формирование сборной»
Теннис в Украине
06 июля 2022, 21:49 | Обновлено 06 июля 2022, 22:18
403
0

МЕДВЕДЕВ: «Такие письма вредят! Зукин не влияет на формирование сборной»

Ведущие украинские теннисисты потребовали отставки вице-президента ФТУ

06 июля 2022, 21:49 | Обновлено 06 июля 2022, 22:18
403
0
МЕДВЕДЕВ: «Такие письма вредят! Зукин не влияет на формирование сборной»
БТУ. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал открытое письмо украинских теннисистов, в котором они потребовали отставки исполнительного директора Федерации тенниса Украины Евгения Зукина:

«Как капитан мужской национальной сборной в Кубке Дэвиса был неприятно удивлен письмом, подписанным известными теннисистам, в котором они предъявляют обвинения в адрес исполнительного директора ФТУ Евгения Зукина. Я могу засвидетельствовать, что все, что касается порядка назначения состава команд, не соответствует действительности!

Окончательный состав на каждый матч я утверждаю лично, поскольку именно я отвечаю за окончательный результат. Хочу отметить, речь идет не только о текущем результате, мы нарабатываем команду на будущее, поэтому активно приглашаем в сборную молодых игроков. Мы обязаны смотреть на перспективу.

Сам процесс выбора теннисистов происходит следующим образом: я вместе с тренером сборной Михаилом Филимой составляю список тех, кого хотел бы видеть в команде. Знакомлюсь с пожеланиями Федерации, если они есть, потом утверждаю окончательный состав. Всё, другой процедуры никогда не было. Евгений Зукин не имеет никакого отношения к формированию сборной, в сферу его ответственности входит решение финансовых вопросов, в том числе связанных с вознаграждением за матч.

Я не понимаю, кто и зачем инициировал написание такого письма в принципе. Если возникают какие-то вопросы, а это внутренние вопросы, нужно собираться и договариваться, привлекать к этому процессу Президента ФТУ Сергея Лагура, всегда готового выслушать чужую точку зрения. Всё можно решить. А подобные письма, еще и во время полномасштабной войны с россией, только наносят ущерб национальным теннисным интересам».

Украинские теннисисты Элина Свитолина, Марта Костюк, сестры Людмила и Надежда Киченок, Катарина Завацкая, Илья Марченко и Сергей Стаховский, отправили в адрес ITF обращение, в котором потребовали отстранить вице-президента ФТУ Евгения Зукина с должностей. Сегодня Катарина Завацкая отказалась от своей подписи под этим письмом, а Даяна Ястремская на своей странице в Instragram опубликовала заявление в поддержку Евгения Зукина.

В пресс-релизе игроков одним из пунктов было отмечено, что Евгений Зукин систематически превышает полномочия, по своему усмотрению на основе своих симпатий определяя составы национальных команд.

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Андрей Медведев Евгений Зукин Федерация тенниса Украины Сергей Лагур Катарина Завацкая Даяна Ястремская
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Источник Большой теннис Украины
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