Другие новости06 июля 2022, 19:13 |
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Монзуль получила назначение на матч женского Евро-2022
Монзуль и Стрелецкая будут представлять Украину среди арбитров
06 июля 2022, 19:13 |
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Сразу две представительницы украинского судейского корпуса начинают работу в финальной части Евро-2022 среди женщин, который стартует в Великобритании.
Главный арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч группового этапа Испания - Финляндия, который пройдет 8 июля.
Одной из помощниц Монзуль на линии будет Марина Стрелецкая.
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