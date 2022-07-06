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06 июля 2022, 19:13 |
334
0

Монзуль получила назначение на матч женского Евро-2022

Монзуль и Стрелецкая будут представлять Украину среди арбитров

06 июля 2022, 19:13 |
334
0
Монзуль получила назначение на матч женского Евро-2022
uaf.ua

Сразу две представительницы украинского судейского корпуса начинают работу в финальной части Евро-2022 среди женщин, который стартует в Великобритании.

Главный арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч группового этапа Испания - Финляндия, который пройдет 8 июля.

Одной из помощниц Монзуль на линии будет Марина Стрелецкая.

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Катерина Монзуль Марина Стрелецкая
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Источник Украинская ассоциация футбола
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