Монзуль получила назначение на матч женского Евро-2022

Сразу две представительницы украинского судейского корпуса начинают работу в финальной части Евро-2022 среди женщин, который стартует в Великобритании.

Главный арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч группового этапа Испания - Финляндия, который пройдет 8 июля.

Одной из помощниц Монзуль на линии будет Марина Стрелецкая.