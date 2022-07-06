Источник: Иващенко остается главным тренером Оболони

Валерий Иващенко продолжит и дальше руководить «Оболонью» на посту главного тренера.

Информацию о переменах на тренерском мостике и возможном назначении Александра Рябоконя в клубе источнику назвали вымыслом журналистов.

Завтра, 7 июля, Иващенко возвращается в Киев и приступает к работе.

В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.