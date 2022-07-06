Украина. Премьер лига06 июля 2022, 16:50 |
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Источник: Иващенко остается главным тренером Оболони
Похоже, Александр Рябоконь не возглавит «пивоваров»
06 июля 2022, 16:50 |
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Валерий Иващенко продолжит и дальше руководить «Оболонью» на посту главного тренера.
Информацию о переменах на тренерском мостике и возможном назначении Александра Рябоконя в клубе источнику назвали вымыслом журналистов.
Завтра, 7 июля, Иващенко возвращается в Киев и приступает к работе.
В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.
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