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  4. Источник: Иващенко остается главным тренером Оболони
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 16:50 |
118
0

Источник: Иващенко остается главным тренером Оболони

Похоже, Александр Рябоконь не возглавит «пивоваров»

06 июля 2022, 16:50 |
118
0
Источник: Иващенко остается главным тренером Оболони
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Валерий Иващенко продолжит и дальше руководить «Оболонью» на посту главного тренера.

Информацию о переменах на тренерском мостике и возможном назначении Александра Рябоконя в клубе источнику назвали вымыслом журналистов.

Завтра, 7 июля, Иващенко возвращается в Киев и приступает к работе.

В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Александр Рябоконь
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Источник Footboom
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