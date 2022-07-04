Оболонь может назначить Рябоконя на пост главного тренера

Киевская «Оболонь» определяется с составом команды на новый сезон в Первой лиге. Также клуб может решиться на изменения в тренерском штабе.

Первым кандидатом на пост главного тренера является Александр Рябоконь, который возглавлял черниговскую «Десну» и вступил в территориальную оборону Киевской области после военного вторжения российских войск в Украину.



Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за развязанной войны россией Украине.

В итоговой турнирной таблице Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.

По информации источника, на просмотре в «Оболони» находится бывший полузащитник Олимпика Антон Калайтан.