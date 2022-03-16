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РЯБОКОНЬ: «Такой подлости от россии никто не ожидал до последнего момента»

Главный тренер «Десны» – о вторжении рашистов в нашу страну

  • 16.03.2022 02:01
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РЯБОКОНЬ: «Такой подлости от россии никто не ожидал до последнего момента»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь рассказал о своих переживаниях по поводу вторжения орков в Украину.

«Мы не верили, что Россия нападет. Мы готовились к сезону в обычном режиме. У нас уже были куплены билеты на рейс в Запорожье вечером 25 февраля, откуда мы должны были ехать автобусом на матч чемпионата против СК «Днепр-1». Когда началась война, мы думали только о том, как выбраться из Анталии и попасть в Украину. Члены нашей команды все время были на телефоне и следили за ситуацией. Помню, еще оставалось несколько билетов до Будапешта, Бухареста или Праги. Мы покидали Турцию небольшими группами. Сегодня команда рассредоточена. Часть людей находится в Румынии, часть в Польше, Чехии и Венгрии. Некоторые вернулись в Украину и остаются там до сих пор. Я знаю, что владелец «Десны» Владимир Левин сейчас тоже в Украине.

У нас были встречи внутри команды, а также мы общались онлайн с лицами, принимающими решения. Конечно, больше всего беспокоились о семьях, которые остались в Украине. Только 24 февраля было принято решение как можно скорее покинуть Турцию и защитить своих близких. В Турции осталось несколько команд. Кривбас, Металлист, Полесье, Житомир, Оболонь. Команды из Первой лиги дольше оставались на сборах, потому что лига должна была начаться позже. Мы еще были за пределами Украины, потому что должны были играть 27 февраля и лететь прямо из Турции на игру.

Поверьте, такой подлости от России никто не ожидал до последнего момента. Мне, конечно, жаль иностранцев, оказавшихся в Украине во время войны, но могу только сказать: хорошо, что все успели благополучно эвакуироваться. Слава Богу».

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