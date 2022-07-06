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  4. ЯСТРЕМСКАЯ – о письме против Зукина: «Решительно осуждаю такие действия»
ITF
06 июля 2022, 14:34 |
1344
2

ЯСТРЕМСКАЯ – о письме против Зукина: «Решительно осуждаю такие действия»

Даяна встала на защиту спортивного функционера

06 июля 2022, 14:34 |
1344
2
ЯСТРЕМСКАЯ – о письме против Зукина: «Решительно осуждаю такие действия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отреагировала на письмо соотечественников в адрес ITF, в котором игроки требуют отстранить вице-президента ФТУ Евгения Зукина от должностей в теннисных органах.

«Считаю необходимым высказаться по поводу письма, подписанного моими коллегами и направленного, якобы, против исполнительного директора ФТУ Евгения Зукина, а на самом деле против всего украинского тенниса! Я решительно осуждаю такие действия, которые абсолютно точно не конструктивны и наносят значительный вред национально в глазах международных организаций.

Я хорошо знаю Евгения, в первую очередь, как профессионала своего дела, честного и порядочного человека. Он всегда придерживается выполнения взятых на себя обязательств, готов прийти на помощь, если кто-то из нас попадает в затруднительную ситуацию. Кстати, некоторые из подписавших это письмо прекрасно знают обо всем этом из собственного опыта.

Кроме того, отмечу, лично считаю, что подобные вещи должны решаться между непосредственными участниками возможных конфликтов, а не выноситься в публичное пространство. Возникли какие-то претензии – обратитесь к Зукину или Президенту ФТУ Сергею Лагуру! Почему вы решили, что с вами не станут общаться? Все эти люди открыты для диалогов.

Еще раз подчеркиваю свое осуждение подобных действий в принципе, а в текущей ситуации, когда мы должны все объединяться, тем более!

Лидер женской национальной сборной Украины, Даяна Ястремская», – написала спортсменка в инстаграме.

Среди тех, кто подписал это заявление были Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок, Илья Марченко, Сергей Стаховский и Катарина Завацкая. Катарина уже отозвала свою подпись.

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Даяна Ястремская Сергей Стаховский Илья Марченко Федерация тенниса Украины Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Евгений Зукин Катарина Завацкая Марта Костюк
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Комментарии 2
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adidas777
Позорище...
Кстати лидер Ястремская в чём? Мы что то пропустили?
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+2
Вася Чіпа
Реально лідер?! 
Ответить
0
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