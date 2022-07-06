Завацкая отказалась от подписи в заявлении игроков против Евгения Зукина

Катарина Завацкая отказалась от своей подписи в заявлении украинский игроков против вице-президента ФТУ Евгения Зукина.

Ранее группа игроков отправила письмо в ITF и другие руководящие теннисные структуры с критикой в адрес вице-президента ФТУ. Спортсмены обратились с просьбой отстранить теннисного чиновника от должностей в украинском и мировом теннисе.

Среди тех, кто подписал это заявление, была и Катарина Завацкая. Свои подписи там оставили Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок, Илья Марченко, Сергей Стаховский.