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  4. Завацкая отказалась от подписи в заявлении игроков против Евгения Зукина
ITF
06 июля 2022, 14:16 | Обновлено 06 июля 2022, 14:17
612
0

Завацкая отказалась от подписи в заявлении игроков против Евгения Зукина

Что вообще происходит?

06 июля 2022, 14:16 | Обновлено 06 июля 2022, 14:17
612
0
Завацкая отказалась от подписи в заявлении игроков против Евгения Зукина
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Катарина Завацкая отказалась от своей подписи в заявлении украинский игроков против вице-президента ФТУ Евгения Зукина.

Ранее группа игроков отправила письмо в ITF и другие руководящие теннисные структуры с критикой в адрес вице-президента ФТУ. Спортсмены обратились с просьбой отстранить теннисного чиновника от должностей в украинском и мировом теннисе.

Среди тех, кто подписал это заявление, была и Катарина Завацкая. Свои подписи там оставили Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок, Илья Марченко, Сергей Стаховский.

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Сергей Стаховский Илья Марченко Федерация тенниса Украины Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Евгений Зукин Катарина Завацкая Марта Костюк
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Источник Большой теннис Украины
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