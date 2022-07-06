Их будет трое. Торонто подпишет еще одного игрока сборной Италии

Клуб МЛС «Торонто» близок к подписанию полузащитника сборной Италии Федерико Бернардески. Ранее он покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка еще не закрыта, но игрок является приоритетной трансферной целью «Торонто».

Бернардески может стать уже третьим игроком сборной Италии, которого «Торонто» подпишет нынешним летом. Ранее в клуб перешли Джорджо Кьеллини и Лоренцо Инсинье.

Бернардески выступал за «Ювентус» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 2 голы и 6 ассистов в 36 матчах во всех турнирах.