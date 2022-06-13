Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS
Италия
13 июня 2022, 19:42 | Обновлено 13 июня 2022, 19:47
291
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS

Легендарный защитник стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

13 июня 2022, 19:42 | Обновлено 13 июня 2022, 19:47
291
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Джорджо Кьеллини стал игроком «Лос-Анджелес». Об этом сообщил сам итальянский защитник в своих соцсетях. Позже подписание Кьеллини подтвердил и сам клуб.

Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес» на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Ювентусом», в составе которого провел 17 лет. Соглашение с «Лос-Анджелесом» рассчитано до декабря 2023 года.

По теме:
Костич близок к переходу в Ювентус
Переход Погба обойдется Ювентусу в 80 миллионов за четыре года
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Джорджо Кьеллини Ювентус Лос-Анджелес (MLS)
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Футбол | 13 июня 2022, 09:47 5
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе

Лидера сборной Украины сватают в английские и турецкие клубы

Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Футбол | 12 июня 2022, 22:05 1
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор

Смотрите 12 июня в 18:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2023 U-21

Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»
Футбол | 13.06.2022, 18:03
Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»
Виталий МИКОЛЕНКО: «У сборной Украины нет отпускного настроения»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Футбол | 13.06.2022, 17:55
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Футбол | 13.06.2022, 06:57
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
12.06.2022, 02:48 6
Бокс
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
11.06.2022, 22:11
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
12.06.2022, 20:15 1
Бокс
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
Промоутер: «Фьюри не вернется, если Усик победит. Он не хочет этого боя»
11.06.2022, 21:20
Бокс
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
12.06.2022, 22:41 1
Футбол
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
12.06.2022, 04:52
Другие виды
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
13.06.2022, 00:12 2
Футбол
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем