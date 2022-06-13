ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS
Легендарный защитник стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
Джорджо Кьеллини стал игроком «Лос-Анджелес». Об этом сообщил сам итальянский защитник в своих соцсетях. Позже подписание Кьеллини подтвердил и сам клуб.
Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес» на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Ювентусом», в составе которого провел 17 лет. Соглашение с «Лос-Анджелесом» рассчитано до декабря 2023 года.
The Next Chapter@LAFC pic.twitter.com/AV4ITgDfx3— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 13, 2022
Il prossimo capitolo. #LAFC | @chiellini pic.twitter.com/0LQ9D7hUwc— LAFC (@LAFC) June 13, 2022
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