ОФИЦИАЛЬНО. Кьеллини подписал контракт с клубом MLS

Джорджо Кьеллини стал игроком «Лос-Анджелес». Об этом сообщил сам итальянский защитник в своих соцсетях. Позже подписание Кьеллини подтвердил и сам клуб.

Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес» на правах свободного агента, расторгнув контракт с «Ювентусом», в составе которого провел 17 лет. Соглашение с «Лос-Анджелесом» рассчитано до декабря 2023 года.