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  4. Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка
Уимблдон
05 июля 2022, 21:59 | Обновлено 05 июля 2022, 22:00
671
0

Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка

Тунисская теннисистка обыграла Мари Боузкову

05 июля 2022, 21:59 | Обновлено 05 июля 2022, 22:00
671
0
Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Онс Жабер из Туниса стала второй полуфиналисткой Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира в трех сетах обыграла чешку Мари Боузкову. Матч продолжался 1 час и 49 минут.

1/4 финала

Мари Боузкова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, 3) – 6:3, 1:6, 1:6

В полуфинале Жабер сыграет с немкой Татьяной Марией, которая сегодня обыграла Юле Нимайер.

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Онс Жабер Мария Боузкова Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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