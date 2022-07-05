Уимблдон05 июля 2022, 21:59 | Обновлено 05 июля 2022, 22:00
671
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Уимблдон. Онс Жабер – вторая полуфиналистка
Тунисская теннисистка обыграла Мари Боузкову
05 июля 2022, 21:59 | Обновлено 05 июля 2022, 22:00
671
0
Онс Жабер из Туниса стала второй полуфиналисткой Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира в трех сетах обыграла чешку Мари Боузкову. Матч продолжался 1 час и 49 минут.
1/4 финала
Мари Боузкова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, 3) – 6:3, 1:6, 1:6
В полуфинале Жабер сыграет с немкой Татьяной Марией, которая сегодня обыграла Юле Нимайер.
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