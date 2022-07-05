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  4. Барселона пока что не может зарегистрировать Кессье и Кристенсена
Испания
05 июля 2022, 20:51 |
420
0

Барселона пока что не может зарегистрировать Кессье и Кристенсена

Клубу придется отпустить несколько своих игроков

05 июля 2022, 20:51 |
420
0
Барселона пока что не может зарегистрировать Кессье и Кристенсена
ФК Барселона. Франк Кессье

«Барселона» пока что не может зарегистрировать на следующий сезон защитника Андреаса Кристенсена и хавбека Франка Кессье, которые были подписаны вчера. Сделать это не позволяет финансовые регламент Ла Лиги.

Для того, чтобы зарегистрировать этих игроков, «Барселоне» сначала нужно сократить зарплатную ведомость, избавившись от одного или нескольких игроков команды.

Первый кандидат на выход – Френки Де Йонг. На него претендует «Манчестер Юнайтед».

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Барселона Франк Кессье Андреас Кристенсен
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Источник Cope
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