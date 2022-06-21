Англия21 июня 2022, 02:35 | Обновлено 21 июня 2022, 02:40
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Ман Юнайтед близок к трансферу Де Йонга
Англичане предложили 70 миллионов евро
21 июня 2022, 02:35 | Обновлено 21 июня 2022, 02:40
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«Манчестер Юнайтед» приблизился к трансферу хавбека «Барселоны» Френки Де Йонга. Как сообщает инсайдер Николо Скира, МЮ предложили 70 миллионов евро за 25-летнего голландца.
Каталонцы пока никак не ответили на это предложение.
Ранее сообщалось о том, что Де Йонг согласовал пятилетний контракт с английским клубом.
В прошедшем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах.
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