Ман Юнайтед близок к трансферу Де Йонга

«Манчестер Юнайтед» приблизился к трансферу хавбека «Барселоны» Френки Де Йонга. Как сообщает инсайдер Николо Скира, МЮ предложили 70 миллионов евро за 25-летнего голландца.

Каталонцы пока никак не ответили на это предложение.

Ранее сообщалось о том, что Де Йонг согласовал пятилетний контракт с английским клубом.

В прошедшем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах.