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Англия
21 июня 2022, 02:35 | Обновлено 21 июня 2022, 02:40
61
0

Ман Юнайтед близок к трансферу Де Йонга

Англичане предложили 70 миллионов евро

21 июня 2022, 02:35 | Обновлено 21 июня 2022, 02:40
61
0
Ман Юнайтед близок к трансферу Де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» приблизился к трансферу хавбека «Барселоны» Френки Де Йонга. Как сообщает инсайдер Николо Скира, МЮ предложили 70 миллионов евро за 25-летнего голландца.

Каталонцы пока никак не ответили на это предложение.

Ранее сообщалось о том, что Де Йонг согласовал пятилетний контракт с английским клубом.

В прошедшем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах.

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Источник твиттер Николо Скиры
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