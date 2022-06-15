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  4. Де Йонг согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед
Англия
15 июня 2022, 10:18 |
303
0

Де Йонг согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед

Осталось договориться с «Барселоной»

15 июня 2022, 10:18 |
303
0
Де Йонг согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Нидерландов Френки Де Йонг близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».

25-летний футболист договорился о подписании с британцами контракта до 2027 года. Теперь «красным дьяволам» осталось согласовать сумму трансфера с «Барселоной», которая, по данным СМИ, хочет получить 80 млн евро.

В прошедшем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года.

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Барселона Манчестер Юнайтед Френки Де Йонг
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Источник твиттер Николо Скиры
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