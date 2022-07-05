Франция05 июля 2022, 20:26 |
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Марсель интересуется экс-защитником Динамо Киев
Домагой Вида может продолжить карьеру во Франции
05 июля 2022, 20:26 |
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«Марсель» проявляет интерес к бывшему защитнику «Динамо» Киев Домагою Виде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
Сейчас Вида является свободным агентом – его контракт с «Бешикташем» истек в конце июня. Цвета турецкого клуба 33-летний хорват защищал с января 2018 года.
Ранее сообщалось о том, что Видой интересуется новичок Серии А «Монца».
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