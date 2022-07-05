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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала хавбека Лилля
Италия
05 июля 2022, 18:28 |
163
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала хавбека Лилля

Зеки Челик будет работать с Жозе Моуриньо

05 июля 2022, 18:28 |
163
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала хавбека Лилля
ФК Рома

«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника «Лилля» Зеки Челика. Контракт рассчитан на 4 года, в «Роме» 25-летний турок будет выступать под 19-м номером.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Челик выступал за «Лилль» с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 40 матчах во всех турнирах.

Челик стал третьим новичком «Ромы» нынешним летом. Ранее клуб подписал Неманью Матича и голкипера «Бенфики» Миле Свилара.

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Источник ФК Рома
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