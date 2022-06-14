ОФИЦИАЛЬНО. Неманья Матич – игрок Ромы

«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Контракт с 33-летним сербом рассчитан всего на один год – до лета 2023 года.

Матич прибыл на подписание контракта с «Ромой» сегодня утром. Он перешел в римский клуб на правах свободного агента. В новой команде сербский хавбек будет выступать под 21-м номером.

В нынешнем сезоне Матич провел 32 матча за МЮ во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.