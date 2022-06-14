Италия14 июня 2022, 16:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Неманья Матич – игрок Ромы
Хавбек покинул «Манчестер Юнайтед»
14 июня 2022, 16:24 |
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«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Контракт с 33-летним сербом рассчитан всего на один год – до лета 2023 года.
Матич прибыл на подписание контракта с «Ромой» сегодня утром. Он перешел в римский клуб на правах свободного агента. В новой команде сербский хавбек будет выступать под 21-м номером.
В нынешнем сезоне Матич провел 32 матча за МЮ во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.
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