Италия14 июня 2022, 09:55 |
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Матич прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой
33-летний хавбек подпишет контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон
14 июня 2022, 09:55 |
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Полузащитник Неманья Матич, у которого истек срок контракта с «Манчестер Юнайтед», прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой».
По данным источника, сделка уже согласована, 33-летний хавбек подпишет контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
В минувшем сезоне Матич провел 32 матча за МЮ во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.
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