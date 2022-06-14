Матич прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой

Полузащитник Неманья Матич, у которого истек срок контракта с «Манчестер Юнайтед», прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой».

По данным источника, сделка уже согласована, 33-летний хавбек подпишет контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Матич провел 32 матча за МЮ во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.