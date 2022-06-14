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  4. Матич прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой
Италия
14 июня 2022, 09:55 |
121
0

Матич прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой

33-летний хавбек подпишет контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон

14 июня 2022, 09:55 |
121
0
Матич прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

Полузащитник Неманья Матич, у которого истек срок контракта с «Манчестер Юнайтед», прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой».

По данным источника, сделка уже согласована, 33-летний хавбек подпишет контракт до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Матич провел 32 матча за МЮ во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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