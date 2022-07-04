Германия04 июля 2022, 22:13 |
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Бавария вступила в борьбу за Де Лигта
Сам защитник хочет покинуть «Ювентус»
04 июля 2022, 22:13 |
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«Бавария» присоединилась к числу клубов, которые проявляют интерес к защитнику «Ювентуса» Маттейсу Де Лигту. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.
Де Лигт уже сообщил руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «Баварию». Клубы уже контактируют, однако «Бавария» не готова платить 70 миллионов евро, которые требует «Ювентус».
Ранее сообщалось о том, что на Де Лигта претендует «Челси».
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