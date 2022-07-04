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Германия
04 июля 2022, 22:13 |
357
0

Бавария вступила в борьбу за Де Лигта

Сам защитник хочет покинуть «Ювентус»

04 июля 2022, 22:13 |
357
0
Бавария вступила в борьбу за Де Лигта
ФК Ювентус. Маттейс Де Лигт

«Бавария» присоединилась к числу клубов, которые проявляют интерес к защитнику «Ювентуса» Маттейсу Де Лигту. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Де Лигт уже сообщил руководству «Ювентуса», что хочет перейти в «Баварию». Клубы уже контактируют, однако «Бавария» не готова платить 70 миллионов евро, которые требует «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что на Де Лигта претендует «Челси».

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Бавария Ювентус Маттейс де Лигт трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
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