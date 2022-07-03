Челси предлагает за Де Лигта 75-80 млн евро

Английский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта.

Лондонцы готовы предложить туринскому клубу 75-80 млн евро за 22-летнего игрока сборной Нидерландов.

«Синие» уже предложили Де Лигту контракт до 2027 года с зарплатой 11 млн евро за сезон.

Однако уточняется, что «Ювентус» требует за футболиста 90-100 млн евро.