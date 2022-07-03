Англия03 июля 2022, 12:16 | Обновлено 03 июля 2022, 12:27
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Челси предлагает за Де Лигта 75-80 млн евро
Нидерландский защитник может продолжить карьеру в АПЛ
03 июля 2022, 12:16 | Обновлено 03 июля 2022, 12:27
226
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Английский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта.
Лондонцы готовы предложить туринскому клубу 75-80 млн евро за 22-летнего игрока сборной Нидерландов.
«Синие» уже предложили Де Лигту контракт до 2027 года с зарплатой 11 млн евро за сезон.
Однако уточняется, что «Ювентус» требует за футболиста 90-100 млн евро.
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