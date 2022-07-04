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  4. Игрок АПЛ был арестован в Лондоне за изнасилование
Англия
04 июля 2022, 21:09 |
473
0

Игрок АПЛ был арестован в Лондоне за изнасилование

Имя игрока пока что не известно

04 июля 2022, 21:09 |
473
0
Игрок АПЛ был арестован в Лондоне за изнасилование

Футболист одного из клубов АПЛ был арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщают английские СМИ.

Имя игрока по юридическим причинам не разглашается. Но говорится о том, что это довольно известный игрок в возрасте в районе 30 лет, игрок своей национальной сборной, которая выступит на ЧМ-2022.

Это уже не первый случай изнасилования со стороны игроков АПЛ за последнее время. Сейчас по этой причине вне игры находятся Бенжамен Менди из «Манчестер Сити» и Мейсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед».

Месяц назад за изнасилование был арестован игрок «Штутгарта».

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Источник The Telegraph
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