Игрок АПЛ был арестован в Лондоне за изнасилование

Футболист одного из клубов АПЛ был арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщают английские СМИ.

Имя игрока по юридическим причинам не разглашается. Но говорится о том, что это довольно известный игрок в возрасте в районе 30 лет, игрок своей национальной сборной, которая выступит на ЧМ-2022.

Это уже не первый случай изнасилования со стороны игроков АПЛ за последнее время. Сейчас по этой причине вне игры находятся Бенжамен Менди из «Манчестер Сити» и Мейсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед».

Месяц назад за изнасилование был арестован игрок «Штутгарта».