Игрок АПЛ был арестован в Лондоне за изнасилование
Имя игрока пока что не известно
Футболист одного из клубов АПЛ был арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщают английские СМИ.
Имя игрока по юридическим причинам не разглашается. Но говорится о том, что это довольно известный игрок в возрасте в районе 30 лет, игрок своей национальной сборной, которая выступит на ЧМ-2022.
Это уже не первый случай изнасилования со стороны игроков АПЛ за последнее время. Сейчас по этой причине вне игры находятся Бенжамен Менди из «Манчестер Сити» и Мейсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед».
Месяц назад за изнасилование был арестован игрок «Штутгарта».
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