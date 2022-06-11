Футболист Штутгарта был арестован за изнасилование

Сегодня футболист немецкой Бундеслиги был арестован на острове Ибица за изнасилование 18-летней девушки. Сначала имя футболиста не называлось, но позже стало известно, что речь идет о 25-летнем немце Атакане Каразоре из «Штутгарта».

Сообщается, что он и еще один 25-летний гражданин Германии изнасиловали 18-летнюю девушку на частной вилле на Ибице. После инцидента пострадавшая обратилась в больницу, а затем в полицию. Оба подозреваемых были арестованы.

В прошлом сезоне Атакан Каразор провел 24 матча в Бундеслиге за «Штутгарт». Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.