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  4. Футболист Штутгарта был арестован за изнасилование
Германия
11 июня 2022, 20:15 | Обновлено 11 июня 2022, 20:36
900
1

Футболист Штутгарта был арестован за изнасилование

Преступление произошло на Ибице

11 июня 2022, 20:15 | Обновлено 11 июня 2022, 20:36
900
1
Футболист Штутгарта был арестован за изнасилование
Getty Images/Global Images Ukraine. Атакан Каразор

Сегодня футболист немецкой Бундеслиги был арестован на острове Ибица за изнасилование 18-летней девушки. Сначала имя футболиста не называлось, но позже стало известно, что речь идет о 25-летнем немце Атакане Каразоре из «Штутгарта».

Сообщается, что он и еще один 25-летний гражданин Германии изнасиловали 18-летнюю девушку на частной вилле на Ибице. После инцидента пострадавшая обратилась в больницу, а затем в полицию. Оба подозреваемых были арестованы.

В прошлом сезоне Атакан Каразор провел 24 матча в Бундеслиге за «Штутгарт». Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

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Источник The Athletic
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Lol Kek
Ідіот так зіпсувати свою кар'єру
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