Источник: Челси включился в борьбу за Роналду

«Челси» рассматривает возможность подписания Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

Новые владельцы «Челси» заинтригованы возможностью подписания Роналду, и уже контактировали с его агентом Жорже Мендешем. Главный тренер команды Томас Тухель с большим уважением относится к португальцу, но пока что не известно, одобрит ли он этот переход.

Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, и уже попросил о трансфере. Сам клуб терять свою звезду не намерен.