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  4. Источник: Челси включился в борьбу за Роналду
Англия
04 июля 2022, 18:01 |
331
1

Источник: Челси включился в борьбу за Роналду

Форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

04 июля 2022, 18:01 |
331
1
Источник: Челси включился в борьбу за Роналду
ФК Манчестер Юнайтед

«Челси» рассматривает возможность подписания Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

Новые владельцы «Челси» заинтригованы возможностью подписания Роналду, и уже контактировали с его агентом Жорже Мендешем. Главный тренер команды Томас Тухель с большим уважением относится к португальцу, но пока что не известно, одобрит ли он этот переход.

Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, и уже попросил о трансфере. Сам клуб терять свою звезду не намерен.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ
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Комментарии 1
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Борис Велев
Рональду  в  Челси ? Там совершенно  другой стиль игры, который  Рональду  , скорее  всего,  разрушит. У  Тухеля прекрасное   видение  работы.   В  клубе   Работает  все  ,как машина,  что  центр,  что  фланги,  что  завершение. Пресинг,  скорости, мышление  и  наконец,  сила  командного  духа.  Им Рональду НЕ нужен....
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