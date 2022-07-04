Источник: Челси включился в борьбу за Роналду
Форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» летом
«Челси» рассматривает возможность подписания Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.
Новые владельцы «Челси» заинтригованы возможностью подписания Роналду, и уже контактировали с его агентом Жорже Мендешем. Главный тренер команды Томас Тухель с большим уважением относится к португальцу, но пока что не известно, одобрит ли он этот переход.
Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, и уже попросил о трансфере. Сам клуб терять свою звезду не намерен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Милош Нинкович не собирается завершать карьеру
Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы