Англия04 июля 2022, 11:45 |
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МЮ отказал Роналду в просьбе о трансфере. Клуб не хочет терять звезду
МЮ не настроен на продажу
04 июля 2022, 11:45 |
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По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» отказался продавать Криштиану Роналду, несмотря на просьбу игрока.
Стало известно, что форвард попросил клуб оформить трансфер, так как португалец не хотел бы оставаться без Лиги чемпионов в новом сезоне.
Однако в клубе считают, что португалец должен отработать свой контракт до конца и остаться еще на один сезон.
Руководство уверено, что обновленная команда с новым тренером Эриком тен Хагом способна бороться за трофеи в новом сезоне.
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