Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к руководству клуба продать его, если «красным дьяволам» поступит достойное предложение.

Желание 37-летнего португальца покинуть «Олд Траффорд» вызвано его стремлением выступать в Лиге чемпионов, куда «МЮ» не пробился.

В сезоне-2021/22 вернувшийся в «Юнайтед» Криштиану стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола в 37 играх.