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  4. Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Англия
03 июля 2022, 12:55 | Обновлено 03 июля 2022, 13:09
425
1

Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб

Звездный португалец хотел бы сменить клубную прописку

03 июля 2022, 12:55 | Обновлено 03 июля 2022, 13:09
425
1
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к руководству клуба продать его, если «красным дьяволам» поступит достойное предложение.

Желание 37-летнего португальца покинуть «Олд Траффорд» вызвано его стремлением выступать в Лиге чемпионов, куда «МЮ» не пробился.

В сезоне-2021/22 вернувшийся в «Юнайтед» Криштиану стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола в 37 играх.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
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Источник Sky Sports
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