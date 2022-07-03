Англия03 июля 2022, 12:55 | Обновлено 03 июля 2022, 13:09
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Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Звездный португалец хотел бы сменить клубную прописку
03 июля 2022, 12:55 | Обновлено 03 июля 2022, 13:09
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Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к руководству клуба продать его, если «красным дьяволам» поступит достойное предложение.
Желание 37-летнего португальца покинуть «Олд Траффорд» вызвано его стремлением выступать в Лиге чемпионов, куда «МЮ» не пробился.
В сезоне-2021/22 вернувшийся в «Юнайтед» Криштиану стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола в 37 играх.
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