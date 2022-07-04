Уимблдон. Винус Уильямс и Джейми Маррей проиграли во втором круге микста

Звездный дуэт Винус Уильямс / Джейми Маррей завершил борьбу в миксте Уимблдона.

Во втором круге парного смешанного разряде американско-британский тандем уступил британской паре Джонни О’Мара / Алисия Беннет.

Уимблдон. Второй круг микста

Винус Уильямс / Джейми Маррей – Джонни О’Мара / Алисия Беннет – 6:3, 4:6, 6:7(16)

Отметим, что суммарно на счету Винус и Джейми 13 титулов на Уимблдоне во всех разрядах.