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  4. Уимблдон. Винус Уильямс и Джейми Маррей проиграли во втором круге микста
Уимблдон
04 июля 2022, 07:42 |
130
0

Уимблдон. Винус Уильямс и Джейми Маррей проиграли во втором круге микста

Звездный дуэт проиграл на чемпионском тай-брейке

04 июля 2022, 07:42 |
130
0
Уимблдон. Винус Уильямс и Джейми Маррей проиграли во втором круге микста
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс и Джейми Маррей

Звездный дуэт Винус Уильямс / Джейми Маррей завершил борьбу в миксте Уимблдона.

Во втором круге парного смешанного разряде американско-британский тандем уступил британской паре Джонни О’Мара / Алисия Беннет.

Уимблдон. Второй круг микста
Винус Уильямс / Джейми Маррей – Джонни О’Мара / Алисия Беннет – 6:3, 4:6, 6:7(16)

Отметим, что суммарно на счету Винус и Джейми 13 титулов на Уимблдоне во всех разрядах.

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Винус Уильямс Джейми Маррей Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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