Уимблдон04 июля 2022, 07:42 |
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Уимблдон. Винус Уильямс и Джейми Маррей проиграли во втором круге микста
Звездный дуэт проиграл на чемпионском тай-брейке
04 июля 2022, 07:42 |
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Звездный дуэт Винус Уильямс / Джейми Маррей завершил борьбу в миксте Уимблдона.
Во втором круге парного смешанного разряде американско-британский тандем уступил британской паре Джонни О’Мара / Алисия Беннет.
Уимблдон. Второй круг микста
Винус Уильямс / Джейми Маррей – Джонни О’Мара / Алисия Беннет – 6:3, 4:6, 6:7(16)
Отметим, что суммарно на счету Винус и Джейми 13 титулов на Уимблдоне во всех разрядах.
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