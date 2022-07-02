Металлист 1925 вскоре объявит о новичках. Клуб хочет усилить 3-4 позиции

Исполнительный директор «Металлиста» 1925 Андрей Неделин рассказал о том, что клуб планирует усилить состав после того, как команду покинуло много игроков.

«Кадровая ситуация прозрачная. Мы даем информацию об игроках, которые уходят из команды и приходят к нам, чтобы люди, в первую очередь, болельщики нашей команды понимали, что у нас происходит. Это обычный процесс ротации, свойственный клубам с небольшими бюджетами, как наш клуб. Мы находимся в постоянном поиске перспективных игроков и стараемся переключиться на молодежь в сегодняшних реалиях. Это обычный процесс. У этих игроков, которые покинули команду, у них просто закончились контракты. И было взаимное решение их не продлевать. Где-то это шло со стороны игрока, потому что он не хотел, возможно, нашел где-то лучшие условия. Где-то со стороны клуба. Это обычный трансферный процесс. Кто ищет лучшие условия, а клуб ищет более перспективных игроков. В этом нет ничего подобного. Мы не делаем никакой трагедии».

«Скоро будем объявлять о новичках. А если учитывать, что у нас было колоссальное количество травмированных игроков, 4-5 постоянно находились вне игровой практики. Мы были вынуждены заявлять в осенней части чемпионата игроков, потому что у нас в заявке не хватало места. Думаю, что к началу чемпионата мы должны усилить 3-4 позиции стабильными игроками и у нас все будет хорошо. Совершенно не волнуемся об этом», - сказал Неделин.