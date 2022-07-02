Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 вскоре объявит о новичках. Клуб хочет усилить 3-4 позиции
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 20:47 |
394
0

Металлист 1925 вскоре объявит о новичках. Клуб хочет усилить 3-4 позиции

Харьковчане работают над усилением состава

02 июля 2022, 20:47 |
394
0
Металлист 1925 вскоре объявит о новичках. Клуб хочет усилить 3-4 позиции
metalist1925.com

Исполнительный директор «Металлиста» 1925 Андрей Неделин рассказал о том, что клуб планирует усилить состав после того, как команду покинуло много игроков.

«Кадровая ситуация прозрачная. Мы даем информацию об игроках, которые уходят из команды и приходят к нам, чтобы люди, в первую очередь, болельщики нашей команды понимали, что у нас происходит. Это обычный процесс ротации, свойственный клубам с небольшими бюджетами, как наш клуб. Мы находимся в постоянном поиске перспективных игроков и стараемся переключиться на молодежь в сегодняшних реалиях. Это обычный процесс. У этих игроков, которые покинули команду, у них просто закончились контракты. И было взаимное решение их не продлевать. Где-то это шло со стороны игрока, потому что он не хотел, возможно, нашел где-то лучшие условия. Где-то со стороны клуба. Это обычный трансферный процесс. Кто ищет лучшие условия, а клуб ищет более перспективных игроков. В этом нет ничего подобного. Мы не делаем никакой трагедии».

«Скоро будем объявлять о новичках. А если учитывать, что у нас было колоссальное количество травмированных игроков, 4-5 постоянно находились вне игровой практики. Мы были вынуждены заявлять в осенней части чемпионата игроков, потому что у нас в заявке не хватало места. Думаю, что к началу чемпионата мы должны усилить 3-4 позиции стабильными игроками и у нас все будет хорошо. Совершенно не волнуемся об этом», - сказал Неделин.

По теме:
Днепр-1 хочет выручить за Довбика около 15 миллионов евро
УПЛ разрешила некоторым клубам проводить матчи сезона вне Украины
ФОТО. В стиле милитари. Верес показал эскиз формы нового сезона
Металлист 1925 Андрей Неделин чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Футбол | 02 июля 2022, 06:23 3
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»
Беньямин ВЕРБИЧ: «Я плакал! Думал, что не смогу вернуться в Динамо»

Словенский полузащитник рассказал о своей любви к киевскому клубу

ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей
Футбол | 02 июля 2022, 18:45 0
ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей
ФОТО. Шахтер поддержал мальчика из Мариуполя, который потерял родителей

Дарио Срна вместе с Ильей Костушевичем также пообщались с Лукой Модричем

Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Футбол | 01.07.2022, 23:06
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 01.07.2022, 23:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Дерек ЧИСОРА: «Я был готов умереть в ринге с Усиком. И Джошуа должен»
Бокс | 02.07.2022, 15:47
Дерек ЧИСОРА: «Я был готов умереть в ринге с Усиком. И Джошуа должен»
Дерек ЧИСОРА: «Я был готов умереть в ринге с Усиком. И Джошуа должен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
Уимблдон. Третья ракетка Великобритании остановила прошлогоднюю финалистку
30.06.2022, 19:46
Теннис
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
Леся Цуренко обидно проиграла в третьем круге Уимблдона
01.07.2022, 15:10 14
Теннис
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
ФОТО. Выходной. Марта Костюк показала идеальную фигуру
01.07.2022, 11:30 8
Теннис
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
30.06.2022, 16:20
Футбол
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
01.07.2022, 05:23
Футбол
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью
01.07.2022, 12:46 1
Футбол
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
02.07.2022, 10:31
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
Дерек ЧИСОРА: «Джошуа лучше проиграть Усику нокаутом, чем по очкам»
30.06.2022, 18:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем