Лион продолжает вести переговоры с Шахтером о покупке Тете

Руководство «Лиона», несмотря на достигнутую договоренность с вингером «Шахтера» Тете о сотрудничестве на сезон-2022/23, продолжает переговоры с донецким клубом о полноценном выкупе контракта бразильца.

«Лион» воспользовался разрешением ФИФА для легионеров из УПЛ приостанавливать контракты с клубами, вследствие чего оставил Тете в команде на следующий сезон без учета позиции «Шахтера».

Однако «ткачи» все еще заинтересованы в договоренности с «горняками» о полноценном выкупе Тете, так как очень довольны спортивными показателями этого вингера.

«Мы давно ведем переговоры с «Шахтером», потому что наши виды на Тете выходят за рамки этого сезона. Мы хотим договориться, чтобы он оставался с нами подольше, и мы продолжим делать это в ближайшие дни» , - заявил спортивный директор «Лиона» Винсент Понсо. «Механизм ФИФА может изменить баланс сил в трансферных переговорах, но в любом случае у нас есть желание найти компромисс в долгосрочной перспективе. Для сделки нам нужно соглашение с тремя сторонами и на данный момент нам не хватает третьей подписи. Время не обязательно на нашей стороне, потому что мы не стремимся оттягивать ситуацию до 30 июня 2023 года. Нам нужна определенная ситуация, чтобы Тете чувствовал себя хорошо и чтобы мы могли разрабатывать планы на несколько лет вперед».

В то же время президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что вести переговоры с «Шахтером» оказалось не так легко.

«Наши отношения с представителями «Шахтера» непростые, и у нас нет впечатления, что мы ведем переговоры с украинцами. В этом вопросе FIFPro сыграла положительную роль, потому что действительно защищает игроков», - сказал Ола.

Ранее в СМИ сообщалось, что за трансфер Тете «Шахтер» хотел бы получить 28 миллионов евро, что видится для «Лиона» завышенной стоимостью, так как через год, когда у бразильца завершится временное соглашение с «ткачами», а также останется 6 месяцев по контракту с «горняками», он получит возможность подписывать предварительное соглашение с любым заинтересованным в его услугах клубов и в начале 2024 года перейти туда свободным агентом.