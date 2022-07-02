Кто вернулся на Уимблдон? В паре с братом Маррея Винус обыграла... Винуса

42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс успешно стартовала Уимблдоне в паре с 36-летним британцем Джейми Марреем, старшим братом Энди Маррея. Американка не выступала на соревнованиях почти год.

В первом раунде микст-турнира Уимблдона-2022 Винус Уильямс и Джейми Маррей обыграли пару Майкл Винус [парадокс!] (Австралия) / Алисия Росольска (Польша) в трех сетах со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Во втором раунде Винус Уильямс и Джейми Маррей будут играть против британского дуэта Джонни О'Мара / Алисия Барнетт.

В прошлом тысячелетии Винус Уильямс дважды выигрывала турниры Большого шлема в смешанном разряде с американцем Джастином Гимелстобом (Австралиан Опен 1998 и Ролан Гаррос 1998). А также Винус играла в финале Уимблдона-2006 с Бобом Брайаном, но трофей выиграть не смогла.