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  4. Уимблдон. Марта Костюк снялась с микста из-за травмы
Уимблдон
01 июля 2022, 23:31 |
225
1

Уимблдон. Марта Костюк снялась с микста из-за травмы

Украинка досрочно покидает Лондон

01 июля 2022, 23:31 |
225
1
Уимблдон. Марта Костюк снялась с микста из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк вылетела из женского парного разряда Уимблдона-2022, вместе с Терезой Мартинцовой проиграв дуэту Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос – 5:7, 6:3, 3:6.

Вдобавок к поражению, Костюк во время матча получила травму, из-за которой не сыграет в миксте с поляком Лукашем Куботом:

«К сожалению, я травмировала лодыжку сегодня во время парного матча на Уимблдоне. С одним полным и одним частичным разрывом связок моей правой лодыжки, я не смогу соревноваться в ближайшие недели, пока не восстановлюсь.

Лукаш Кубот, я действительно с нетерпением ждала возможности сыграть с тобой. Сделаю все возможное, чтобы вернуться здоровой и сильнее. Спасибо, Уимблдон. До встречи в следующем году», - написала Костюк у себя в соцсетях.

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Марта Костюк Уимблдон-2022 травма Лукаш Кубот
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Spectra
Как и прошлом году......
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