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  4. Уимблдон. Костюк и Людмила Киченок выступят в миксте
Уимблдон
29 июня 2022, 16:29 |
343
3

Уимблдон. Костюк и Людмила Киченок выступят в миксте

Украинки узнали своих соперников

29 июня 2022, 16:29 |
343
3
Уимблдон. Костюк и Людмила Киченок выступят в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки смешанного парного разряда Уимблдона-2022. Украину в нем представят Марта Костюк и Людмила Киченок.

Киченок будет выступать в паре с бразильцем Рафаэлом Матосом. В первом раунде они сыграют против целиком бразильского дуэта Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя.

Костюк будет выступать в паре с 40-летним поляком Лукашем Куботом. Их первые соперники – немецко-американский дуэт Кевин Кравитц/Николь Меличар Мартинес.

Сегодня Костюк вылетела с Уимблдона в одиночном разряде.

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Уимблдон-2022 Марта Костюк Людмила Киченок Лукаш Кубот
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
Подивимось. У міксті головним чином все залежить від партнерів, тож від дівчат потрібно не зіпсувати каші.
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0
Spectra
Вот парника нашла этот Кубот ей в отцы годится, но все равно будет интересно. У Люды сильный парник, может что-то и выйдет.
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0
Олександр Радченко
Истеричка и здесь ложануться хочет 
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-2
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