Уимблдон. Костюк и Людмила Киченок выступят в миксте

Состоялась жеребьевка основной сетки смешанного парного разряда Уимблдона-2022. Украину в нем представят Марта Костюк и Людмила Киченок.

Киченок будет выступать в паре с бразильцем Рафаэлом Матосом. В первом раунде они сыграют против целиком бразильского дуэта Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя.

Костюк будет выступать в паре с 40-летним поляком Лукашем Куботом. Их первые соперники – немецко-американский дуэт Кевин Кравитц/Николь Меличар Мартинес.

Сегодня Костюк вылетела с Уимблдона в одиночном разряде.