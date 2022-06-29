Уимблдон. Костюк и Людмила Киченок выступят в миксте
Украинки узнали своих соперников
Состоялась жеребьевка основной сетки смешанного парного разряда Уимблдона-2022. Украину в нем представят Марта Костюк и Людмила Киченок.
Киченок будет выступать в паре с бразильцем Рафаэлом Матосом. В первом раунде они сыграют против целиком бразильского дуэта Бруну Соареш/Беатрис Хаддад Майя.
Костюк будет выступать в паре с 40-летним поляком Лукашем Куботом. Их первые соперники – немецко-американский дуэт Кевин Кравитц/Николь Меличар Мартинес.
Сегодня Костюк вылетела с Уимблдона в одиночном разряде.
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