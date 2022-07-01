Уимблдон01 июля 2022, 15:03 |
347
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Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона
Украинка в дуэте с чешкой Мартинцовой проиграла третьему сеяному дуэту
01 июля 2022, 15:03 |
347
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.
Во втором круге в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка проиграла третьему сеяному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 5:7, 6:3, 3:6
Отметим, что Марта продолжит выступления на турнире в миксте.
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