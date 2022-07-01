Украинская теннисистка Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.

Во втором круге в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка проиграла третьему сеяному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 5:7, 6:3, 3:6

Отметим, что Марта продолжит выступления на турнире в миксте.