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  4. Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2022, 15:03 |
347
0

Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона

Украинка в дуэте с чешкой Мартинцовой проиграла третьему сеяному дуэту

01 июля 2022, 15:03 |
347
0
Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.

Во втором круге в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка проиграла третьему сеяному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Уимблдон. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 5:7, 6:3, 3:6

Отметим, что Марта продолжит выступления на турнире в миксте.

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Источник Sport.ua
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