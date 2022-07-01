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  4. Шанс для Довбика? Белотти покинул Торино
Италия
01 июля 2022, 22:20 |
655
0

Шанс для Довбика? Белотти покинул Торино

Итальянский форвард стал свободным агентом

01 июля 2022, 22:20 |
655
0
Шанс для Довбика? Белотти покинул Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

«Торино» официально сообщил о том, что форвард Андреа Белотти покинул клуб на правах свободного агента. Его контракт истек вчера, 30 июня.

Белотти выступал за «Торино» с лета 2015 года. За 7 лет провел за «Быков» 251 матч и забил 113 голов.

Ранее сообщалось о том, что в случае ухода Белотти «Торино» может подписать Артема Довбика.

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Источник ФК Торино
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