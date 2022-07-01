Италия01 июля 2022, 22:20 |
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Шанс для Довбика? Белотти покинул Торино
Итальянский форвард стал свободным агентом
01 июля 2022, 22:20 |
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«Торино» официально сообщил о том, что форвард Андреа Белотти покинул клуб на правах свободного агента. Его контракт истек вчера, 30 июня.
Белотти выступал за «Торино» с лета 2015 года. За 7 лет провел за «Быков» 251 матч и забил 113 голов.
Ранее сообщалось о том, что в случае ухода Белотти «Торино» может подписать Артема Довбика.
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