Шанс для Довбика? Белотти покинул Торино

«Торино» официально сообщил о том, что форвард Андреа Белотти покинул клуб на правах свободного агента. Его контракт истек вчера, 30 июня.

Белотти выступал за «Торино» с лета 2015 года. За 7 лет провел за «Быков» 251 матч и забил 113 голов.

Ранее сообщалось о том, что в случае ухода Белотти «Торино» может подписать Артема Довбика.