Снигур снялась с четвертьфинала турнира в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться в полуфинал хардового турнира ITF в испанском Пальма-дель-Рио.

Первая сеяная украинская теннисистка снялась с матча против Герганы Топаловой по ходу первого сета. На тот момент счет был 0:4 в пользу Топаловой. Причины, по которым Снигур снялась с матча, пока что не известны.

Вчера в 1/8 финала Снигур обыграла американку Эшли Лейхи.