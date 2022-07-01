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  4. Снигур снялась с четвертьфинала турнира в Испании
ITF
01 июля 2022, 21:45 |
241
0

Снигур снялась с четвертьфинала турнира в Испании

Украинка провела на корте всего четыре гейма

01 июля 2022, 21:45 |
241
0
Снигур снялась с четвертьфинала турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться в полуфинал хардового турнира ITF в испанском Пальма-дель-Рио.

Первая сеяная украинская теннисистка снялась с матча против Герганы Топаловой по ходу первого сета. На тот момент счет был 0:4 в пользу Топаловой. Причины, по которым Снигур снялась с матча, пока что не известны.

Вчера в 1/8 финала Снигур обыграла американку Эшли Лейхи.

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Источник Sport.ua
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