ITF01 июля 2022, 21:45 |
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Снигур снялась с четвертьфинала турнира в Испании
Украинка провела на корте всего четыре гейма
01 июля 2022, 21:45 |
241
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Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться в полуфинал хардового турнира ITF в испанском Пальма-дель-Рио.
Первая сеяная украинская теннисистка снялась с матча против Герганы Топаловой по ходу первого сета. На тот момент счет был 0:4 в пользу Топаловой. Причины, по которым Снигур снялась с матча, пока что не известны.
Вчера в 1/8 финала Снигур обыграла американку Эшли Лейхи.
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