Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в полуфинал грунтового 60-тысячника во Франции.

В матче 1/4 финала четвертая сеяная украинка переиграла восьмую сеяную Моюку Учидзиму из Японии.

Монпелье. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 7:6(4), 6:1

Далее по сетке Каролина Алвеш из Бразилии или Франческа Ди Лоренцо из США.