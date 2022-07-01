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  4. Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции
ITF
01 июля 2022, 15:35 | Обновлено 01 июля 2022, 16:42
298
1

Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции

Украинка переиграла восьмую сеяную

01 июля 2022, 15:35 | Обновлено 01 июля 2022, 16:42
298
1
Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в полуфинал грунтового 60-тысячника во Франции.

В матче 1/4 финала четвертая сеяная украинка переиграла восьмую сеяную Моюку Учидзиму из Японии.

Монпелье. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 7:6(4), 6:1

Далее по сетке Каролина Алвеш из Бразилии или Франческа Ди Лоренцо из США.

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Катерина Байндл (Козлова) ITF Монпелье Моюка Учидзима
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Цікавий факт, Козлова в 1 сеті програвала 1-5 і так красиво закамбечила
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