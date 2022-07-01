ITF01 июля 2022, 15:35 | Обновлено 01 июля 2022, 16:42
298
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Катерина Байндл – в полуфинале 60-тысячнике во Франции
Украинка переиграла восьмую сеяную
01 июля 2022, 15:35 | Обновлено 01 июля 2022, 16:42
298
1
Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в полуфинал грунтового 60-тысячника во Франции.
В матче 1/4 финала четвертая сеяная украинка переиграла восьмую сеяную Моюку Учидзиму из Японии.
Монпелье. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 7:6(4), 6:1
Далее по сетке Каролина Алвеш из Бразилии или Франческа Ди Лоренцо из США.
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