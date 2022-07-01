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  4. Моуриньо забраковал трансфер фулбека Шахтера в Рому
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 10:26 |
624
2

Моуриньо забраковал трансфер фулбека Шахтера в Рому

Додо не впечатлил португальского наставника

01 июля 2022, 10:26 |
624
2
Моуриньо забраковал трансфер фулбека Шахтера в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо выступил против идеи подписания римским клубом правого фулбека «Шахтера» Додо.

Интерес к бразильцу «волки» проявляли достаточно давно, однако в решающий момент Моуриньо убедил генерального директора клуба Тьягу Пинту в том, что Додо не обладает необходимыми характеристиками.

Моуриньо считает, что Додо недостаточно крепок физически и куда лучше работает на атаку, чем на оборону. По мнению португальского наставника, бразилец лучше подходит для игры на позиции вингера, чем фулбека.

По запросу Моуриньо «Рома» переключилась на турецкого фулбека «Лилля» Зеки Челика, за подписание которого отдаст 7 миллионов евро и сохранит за французами 15% экономических прав на футболиста.

Напомним, в последнее время итальянские СМИ активно сватают Додо в «Фиорентину», которая якобы готова заплатить за бразильца 15 миллионов евро.

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Источник Il Tempo
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ВИКТОР АНДРУЩИК
Брак є брак,возяця з ним,ціну набивають.Ісмаілі ще зрозуміло,а це ?
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