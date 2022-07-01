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  4. Новый тренер Зари: «Был диалог с президентом клуба, обсуждали игроков»
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 09:47 |
373
0

Новый тренер Зари: «Был диалог с президентом клуба, обсуждали игроков»

Патрик ван Леувен - о подготовке к сезону

01 июля 2022, 09:47 |
373
0
Новый тренер Зари: «Был диалог с президентом клуба, обсуждали игроков»
zarya-lugansk.com

Новый тренер «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о том, что у него был разговор с президентом клуба Евгением Геллером о перспективах команды.

«Был диалог с президентом клуба, обсуждали команду, обсуждали футболистов. Форму будем набирать через матчи, многие футболисты совсем не играли 5 месяцев. Будем работать в Польше, где команда сосредоточится на футболе».

«Здесь созданы все условия для работы, для подготовки к сезону», - сказал ван Леувен.

Команда уже находится в Польше, где будет готовиться к матчам еврокубков.

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Заря Луганск Патрик ван Леувен Евгений Геллер
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Источник ФК Заря
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