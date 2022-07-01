Новый тренер Зари: «Был диалог с президентом клуба, обсуждали игроков»
Патрик ван Леувен - о подготовке к сезону
Новый тренер «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о том, что у него был разговор с президентом клуба Евгением Геллером о перспективах команды.
«Был диалог с президентом клуба, обсуждали команду, обсуждали футболистов. Форму будем набирать через матчи, многие футболисты совсем не играли 5 месяцев. Будем работать в Польше, где команда сосредоточится на футболе».
«Здесь созданы все условия для работы, для подготовки к сезону», - сказал ван Леувен.
Команда уже находится в Польше, где будет готовиться к матчам еврокубков.
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