Новый тренер Зари: «Был диалог с президентом клуба, обсуждали игроков»

Новый тренер «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о том, что у него был разговор с президентом клуба Евгением Геллером о перспективах команды.

«Был диалог с президентом клуба, обсуждали команду, обсуждали футболистов. Форму будем набирать через матчи, многие футболисты совсем не играли 5 месяцев. Будем работать в Польше, где команда сосредоточится на футболе».

«Здесь созданы все условия для работы, для подготовки к сезону», - сказал ван Леувен.

Команда уже находится в Польше, где будет готовиться к матчам еврокубков.