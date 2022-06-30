Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Какая сетка у Цуренко? Известны все участницы третьего круга на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2022, 23:55 |
308
0

Какая сетка у Цуренко? Известны все участницы третьего круга на Уимблдоне

При хорошем физическом состоянии Леся может показать очень лучший личный результат на турнире

30 июня 2022, 23:55 |
308
0
Какая сетка у Цуренко? Известны все участницы третьего круга на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялись все матчи второго круга Уимблдонского турнира у женщин.

К сожалению, на этом этапе выбыли две украинки, но Леся Цуренко идет дальше. Более того, до 1/4 финала у нее не может быть сеяных соперниц. Ранее далее третьего круга она не заходила.

Уимблдон. Пары третьего раунда

Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Ализе Корне
 Айла Томлянович –  Барбора Крейчикова [13]

 Циньвэнь Чжэн –  Елена Рыбакина [17]
 Петра Мартич –  Джессика Пегула [8]

 Паула Бадоса [4] –  Петра Квитова [25]
 Магдалена Фрех –  Симона Халеп [16]

 Кори Гауфф [11] –  Аманда Анисимова [20]
 Армони Тан –  Кэти Бултер [WC]

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Элисон Риск [28]
 Чжан Шуай [33] –  Каролин Гарсия  

 Анжелик Кербер [15] –  Элиза Мертенс [24] 
 Диан Парри –  Онс Жабер [3]

 Мария Саккари [5] –  Татьяна Мария 
 Ирина Бегу –  Алена Остапенко [12]

 Хезер Уотсон –  Кайя Юван 
 Леся Цуренко – Юле Нимаер 

По теме:
Надаль выиграл 16-й матч подряд на турнирах Grand Slam
Марта Костюк рассказала, как нашла партнера для микста на Уимблдоне
Кирстен Флипкенс сыграла последний матч в одиночном разряде
Леся Цуренко Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
Война | 30 июня 2022, 15:13 2
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный

Оккупант был вынужден убрать людей и технику с острова

«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
Футбол | 30 июня 2022, 03:50 0
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера

Марьян готов в любое время перейти в украинский клуб

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 30.06.2022, 07:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы
Теннис | 30.06.2022, 15:11
Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы
Киченок и Остапенко стартовали на Уимблдоне с волевой победы
Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны
Футбол | 30.06.2022, 20:32
Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны
Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски в Барселоне: последний довод короля
Левандовски в Барселоне: последний довод короля
30.06.2022, 12:45 7
Футбол
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
30.06.2022, 04:39 3
Футбол
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
29.06.2022, 09:59
Бокс
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
29.06.2022, 10:35 1
Футбол
Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
29.06.2022, 07:16 2
Теннис
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
30.06.2022, 17:11 5
Авто/мото
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
29.06.2022, 17:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем