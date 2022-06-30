Какая сетка у Цуренко? Известны все участницы третьего круга на Уимблдоне

Состоялись все матчи второго круга Уимблдонского турнира у женщин.

К сожалению, на этом этапе выбыли две украинки, но Леся Цуренко идет дальше. Более того, до 1/4 финала у нее не может быть сеяных соперниц. Ранее далее третьего круга она не заходила.

Уимблдон. Пары третьего раунда

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Ализе Корне

Айла Томлянович – Барбора Крейчикова [13]

Циньвэнь Чжэн – Елена Рыбакина [17]

Петра Мартич – Джессика Пегула [8]

Паула Бадоса [4] – Петра Квитова [25]

Магдалена Фрех – Симона Халеп [16]

Кори Гауфф [11] – Аманда Анисимова [20]

Армони Тан – Кэти Бултер [WC]

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова – Элисон Риск [28]

Чжан Шуай [33] – Каролин Гарсия

Анжелик Кербер [15] – Элиза Мертенс [24]

Диан Парри – Онс Жабер [3]

Мария Саккари [5] – Татьяна Мария

Ирина Бегу – Алена Остапенко [12]

Хезер Уотсон – Кайя Юван

Леся Цуренко – Юле Нимаер