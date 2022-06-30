Какая сетка у Цуренко? Известны все участницы третьего круга на Уимблдоне
При хорошем физическом состоянии Леся может показать очень лучший личный результат на турнире
Состоялись все матчи второго круга Уимблдонского турнира у женщин.
К сожалению, на этом этапе выбыли две украинки, но Леся Цуренко идет дальше. Более того, до 1/4 финала у нее не может быть сеяных соперниц. Ранее далее третьего круга она не заходила.
Уимблдон. Пары третьего раунда
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Ализе Корне
Айла Томлянович – Барбора Крейчикова [13]
Циньвэнь Чжэн – Елена Рыбакина [17]
Петра Мартич – Джессика Пегула [8]
Паула Бадоса [4] – Петра Квитова [25]
Магдалена Фрех – Симона Халеп [16]
Кори Гауфф [11] – Аманда Анисимова [20]
Армони Тан – Кэти Бултер [WC]
Нижняя часть сетки
Мария Боузкова – Элисон Риск [28]
Чжан Шуай [33] – Каролин Гарсия
Анжелик Кербер [15] – Элиза Мертенс [24]
Диан Парри – Онс Жабер [3]
Мария Саккари [5] – Татьяна Мария
Ирина Бегу – Алена Остапенко [12]
Хезер Уотсон – Кайя Юван
Леся Цуренко – Юле Нимаер
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