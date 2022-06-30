Ювентус нашел замену Де Лигту в ПСЖ

«Ювентус» проявляет интерес к центральному защитнику ПСЖ Преснелю Кимпембе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В Турине видят в Кимпембе замену Маттейсу Де Лигту, который в ближайшее время может быть продан в «Челси». Что интересно, Кимпембе входит в шорт-лист и самого «Челси» на позицию центрального защитника.

В сезоне 2021/2022 на счету Кимпембе 2 гола и 1 ассист в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего француза оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.