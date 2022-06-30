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  4. Ювентус нашел замену Де Лигту в ПСЖ
Италия
30 июня 2022, 14:24 |
378
0

Ювентус нашел замену Де Лигту в ПСЖ

Туринский клуб надеется подписать Преснеля Кимпембе

30 июня 2022, 14:24 |
378
0
Ювентус нашел замену Де Лигту в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» проявляет интерес к центральному защитнику ПСЖ Преснелю Кимпембе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В Турине видят в Кимпембе замену Маттейсу Де Лигту, который в ближайшее время может быть продан в «Челси». Что интересно, Кимпембе входит в шорт-лист и самого «Челси» на позицию центрального защитника.

В сезоне 2021/2022 на счету Кимпембе 2 гола и 1 ассист в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего француза оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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