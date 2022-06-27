Италия27 июня 2022, 05:30 | Обновлено 27 июня 2022, 05:59
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Ювентус отклонил новое предложение Челси по Де Лигту
Похоже, нидерландский защитник не перейдет в лондонский клуб
27 июня 2022, 05:30 | Обновлено 27 июня 2022, 05:59
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Туринский «Ювентус» отклонил заявку лондонского «Челси» по продаже нидерландского защитника Маттейса Де Лигта.
Итальянский клуб отказался от предложения в 40 млн евро и одного игрока – Тимо Вернера либо Кристиана Пулишича на выбор.
В прошлом сезоне Де Лигт сыграл в 42 матчах «Ювентуса», забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с бьянконери рассчитан до 2024 года.
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