Ювентус отклонил новое предложение Челси по Де Лигту

Туринский «Ювентус» отклонил заявку лондонского «Челси» по продаже нидерландского защитника Маттейса Де Лигта.

Итальянский клуб отказался от предложения в 40 млн евро и одного игрока – Тимо Вернера либо Кристиана Пулишича на выбор.

В прошлом сезоне Де Лигт сыграл в 42 матчах «Ювентуса», забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с бьянконери рассчитан до 2024 года.