Челси предлагает Ювентусу крупный обмен
Лондонский клуб хочет подписать Маттейса Де Лигта
«Челси» очень заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта во время летнего трансферного окна. Проблемой стали высокие запросы «Ювентуса» по сумме трансфера.
Дабы решить эту проблему, «Челси» предложил «Ювентусу» обмен: туринский клуб получит 40-45 миллионов евро и форварда Тимо Вернера. «Ювентус» такую идею воспринял положительно, и сейчас клубы работают над формулой трансфера.
В сезоне 2021/2022 на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего немца оценивается в 35 миллионов евро.
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