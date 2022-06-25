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  4. Челси предлагает Ювентусу крупный обмен
Англия
25 июня 2022, 15:59 |
232
0

Челси предлагает Ювентусу крупный обмен

Лондонский клуб хочет подписать Маттейса Де Лигта

25 июня 2022, 15:59 |
232
0
Челси предлагает Ювентусу крупный обмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

«Челси» очень заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта во время летнего трансферного окна. Проблемой стали высокие запросы «Ювентуса» по сумме трансфера.

Дабы решить эту проблему, «Челси» предложил «Ювентусу» обмен: туринский клуб получит 40-45 миллионов евро и форварда Тимо Вернера. «Ювентус» такую идею воспринял положительно, и сейчас клубы работают над формулой трансфера.

В сезоне 2021/2022 на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего немца оценивается в 35 миллионов евро.

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Маттейс де Лигт Челси Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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