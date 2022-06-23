Челси проявляет интерес к звезде Ювентуса

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Маттейсу Де Лигту. Об этом сообщают английские СМИ.

«Челси» рассматривает Де Лигта как замену Антонио Рюдигеру, который перешел в «Реал» на правах свободного агента.

В сезоне 2021/2022 на счету Де Лигта 3 гола и 1 ассист в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.