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  4. Челси проявляет интерес к звезде Ювентуса
Англия
23 июня 2022, 20:26 |
506
0

Челси проявляет интерес к звезде Ювентуса

Маттейс Де Лигт может продолжить карьеру в Англии

23 июня 2022, 20:26 |
506
0
Челси проявляет интерес к звезде Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Маттейсу Де Лигту. Об этом сообщают английские СМИ.

«Челси» рассматривает Де Лигта как замену Антонио Рюдигеру, который перешел в «Реал» на правах свободного агента.

В сезоне 2021/2022 на счету Де Лигта 3 гола и 1 ассист в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Источник Sky Sports
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