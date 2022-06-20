Испания20 июня 2022, 14:27 |
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ФОТО. Реал провел официальную презентацию Рюдигера
Защитник взял себе номер Иско
20 июня 2022, 14:27 |
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Мадридский «Реал» сегодня, 20 июня, провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник перебрался в Мадрид на правах свободного агента.
Сегодня Рюдигер прошел медобследование и подписал четырехлетний контракт со «сливочными».
В «Реале» защитник выбрал себе 22-й номер, под которым ранее играл Иско.
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