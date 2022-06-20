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  4. ФОТО. Реал провел официальную презентацию Рюдигера
Испания
20 июня 2022, 14:27 |
906
0

ФОТО. Реал провел официальную презентацию Рюдигера

Защитник взял себе номер Иско

20 июня 2022, 14:27 |
906
0
ФОТО. Реал провел официальную презентацию Рюдигера
ФК Реал Мадрид. Антонио Рюдигер и Флорентино Перес

Мадридский «Реал» сегодня, 20 июня, провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник перебрался в Мадрид на правах свободного агента.

Сегодня Рюдигер прошел медобследование и подписал четырехлетний контракт со «сливочными».

В «Реале» защитник выбрал себе 22-й номер, под которым ранее играл Иско. 

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Источник Sport.ua
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