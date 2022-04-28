Челси нашел замену Рюдигеру в ПСЖ

«Челси» продолжает поиски замены Антонио Рюдигеру, который покинет команду в конце сезона в статусе свободного агента. «Синие» обратили свое внимание на защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.

Нынешний наставник «Челси» Томас Тухель ранее работал с Кимпембе в ПСЖ. Также «Челси» рассматривает кандидатуры Жюля Кунде из «Севильи» и Хосе Хименеса из «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Кимпембпе 2 гола и 1 ассист в 38 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего француза оценивается в 40 миллионов евро.