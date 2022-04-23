Есть четыре претендента. Реал сделал Рюдигеру самое скромное предложение

На защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который летом станет свободным агентом, претендуют четыре топ-клуба. Это «Ювентус», «Реал», ПСЖ и сам «Челси».

С финансовой точки зрения самым выгодным является предложение ПСЖ, а самым скромным – то, которое сделал «Реал».

Приоритетным вариантом для немецкого защитника, если вынесли за скобки финансовую сторону вопроса, является «Ювентус». При этом Рюдигер пока что не торопится принимать окончательное решение.